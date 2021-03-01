Собянин открыл две детские поликлиники в Лианозове и Щукине после реконструкции

Здание медучреждения в районе Щукино мэр посетил лично

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники. В Лианозове - в режиме онлайн. А здание медучреждения в районе Щукино Сергей Собянин посетил лично. За год в поликлинике обновили фасад, а также капитально отремонтировали внутренние помещения. Здание оснастили современным медоборудованием. Перед осмотром поликлиники мэр побывал в новостройке, которую возвели в районе по программе реновации.

Переступив порог этой городской поликлиники, забываешь, за чем пришел. Сбивает с толку аромат из кафетерия. Свежая выпечка, сладости. У родителей другая проблема - не посетить с ребёнком доктора, а уговорить его пойти домой.

Любезный персонал, современный ремонт. И особая дружелюбная атмосфера. Год, что обслуживались в другой поликлинике, гадали - что же появится на месте типовой районной амбулатории с узкими коридорами и скрипучими полами. Дождались и удивились.

"Очень понравились электронные табло - сразу видно, за кем ты идешь. Примерно сколько ждать. Вызов - не по фонарику, а все зрительно. Это очень понравилось", - поделилась впечатлениями посетитель поликлиники Анна Лапина.

Да и сами медики признаются - в таких просторных кабинетах приятнее вести приём.

"Поликлиника изменилась до неузнаваемости. Стала более светлая, уютная, яркая, стильная", - сказала Анна Иванова, участковый врач-педиатр.

И это не все новшества. Появилось место, где можно оставить коляску и скоротать время в очереди. В зонах ожидания - мягкие пуфы, раскраски, в доступе кулеры с водой. Бассейн и раньше никогда не пустовал. Теперь просторное помещение перестроили, сделали еще более удобным и функциональным.

Изменились и кабинеты специалистов. Например, вот это оборудование, установленное у лор-врача, позволяет провести тщательный осмотр носоглотки, не прибегая к рентгену. Чтобы работать на такой аппаратуре, докторов отправили учиться.

Поздравляя персонал с новосельем, мэр отметил, что стандарт новой московской поликлиники будет именно таким. Изменится и скорость реконструкции.

"У нас же не только одна эта поликлиника, три десятка построены и выходят из строительства. У полсотни будет разворачиваться стройка в этом году. Беспрецедентный масштаб. Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и, что важно, качественно. И, надеюсь, пациенты будут рады вернуться в свою родную поликлинику, получить качественное обслуживание", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Поликлиника – это лишь часть перемен, которые пришли в район Щукино. Благоустроены скверы и площади у метро, построен Центр культуры и искусств, открыт для пассажиров второй вестибюль станции МЦК "Стрешнево", вместо платформы "Покровское-Стрешнево" строится станция "Щукинская" МЦД-2. Разворотная эстакада, открытая два года назад, существенно сократила автомобилистам время в пути. И уже вскоре в новые дома, построенные по программе реновации, заедут жители местных пятиэтажек.

"Уже заканчивается строительство этого дома. В апреле будем сдавать его, начнется переселение. Строители пока работают, вы видите, он в таком приличном состоянии, выглядит вроде неплохо. Думаю, вы будете довольны", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Семья Тумаревых ждет новоселья с нетерпением. Квартира в новостройке существенно просторнее. Трехкомнатная квартира на 17 этаже будет с большим балконом. Раздельный санузел, подземная парковка, коридор, кухня.

Первые новоселы района получат ключи уже весной. Всего же в районе Щукино подлежат переселению 42 жилых дома, в которых живет чуть больше 8 тысяч человек.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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