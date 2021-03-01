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Суд признал Саркози виновным в коррупции

16:10
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Бывшего президента Франции приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Политик занимал пост главы республики с 2007 по 2012 годы.

Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно. Таким образом он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок.

Национальная финансовая прокуратура в декабре минувшего года потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (два из них - условно) по делу о прослушивании телефонных переговоров.

Аналогичной меры наказания прокуратура требует для его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и бывшего судьи Конституционного суда Жильбера Азибера, передает ТАСС.

Ранее Саркози охарактеризовал судебный процесс как "скандал, который останется в истории страны". Он назвал "позором" попытки судебного преследования, не прекращающиеся уже более шести лет.

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Николя Саркози
Николя Саркози
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