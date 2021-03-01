В феврале НАТО шесть раз сопровождало российские самолеты над Балтикой

В воздух поднимались истребители ВВС Италии

Как сказано в отчете министерства обороны Литвы, на который ссылается ТАСС, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО шесть раз сопровождали российские военные самолеты в феврале 2021 года.

В материале уточняется, что в воздух поднимались истребители ВВС Италии Eurofighter Typhoon.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что военные самолеты страны летают над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами.

В небе стран Балтии контроль осуществляют их союзники по НАТО. Контингент ВВС Италии находится на базе Зокняй с сентября 2020 года, другая часть миссии расположена на авиабазе в Эстонии.

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