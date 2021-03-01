ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В феврале НАТО шесть раз сопровождало российские самолеты над Балтикой

16:13
  • понедельник
  • 01 марта 2021

В воздух поднимались истребители ВВС Италии

Как сказано в отчете министерства обороны Литвы, на который ссылается ТАСС, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО шесть раз сопровождали российские военные самолеты в феврале 2021 года.

Российские истребители сопроводили самолеты Франции над Черным морем
Болгария отказалась от учений НАТО в Чёрном море

В материале уточняется, что в воздух поднимались истребители ВВС Италии Eurofighter Typhoon.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что военные самолеты страны летают над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами.

В небе стран Балтии контроль осуществляют их союзники по НАТО. Контингент ВВС Италии находится на базе Зокняй с сентября 2020 года, другая часть миссии расположена на авиабазе в Эстонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребители ВВС НАТО
Истребители ВВС НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.