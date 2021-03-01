Противники Пашиняна предложили провести досрочные выборы

Армения погружается в пучину политического кризиса

В Армении продолжает обостряться политический кризис. В центре Еревана проходят митинги противников премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Ранее несколько десятков оппозиционных активистов ворвались в одно из правительственных зданий армянской столицы. Они потребовали отставки главы правительства.

Не встречая особого сопротивления со стороны охраны здания, где расположены сразу несколько министерств, около двух десятков митингующих проходят в фойе, попутно скандируя: "Пашинян, уходи".

Всё это длится не более десяти минут. После чего уходят сами митингующие, у дверей объясняя журналистам цели своей, пусть короткой, но все же очень громкой акции.

- Мы требуем отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Этого хочет народ Армении.

По тому же сценарию события разворачивались и в здании префектуры муниципалитета Кетрон армянской столицы. Сначала произошла небольшая потасовка с полицией.

Затем - короткий митинг, в ходе которого люди призывали не поддерживать премьера. Сам он в этот момент проводил заседание Совета безопасности. На кадрах, распространённых местными СМИ, хорошо видно, что за столом нет ни начальника Генштаба, ни президента, которому адресовано итоговое заявление армянского Совбеза: "Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба".

Эту тему президент и премьер Армении сегодня обсудили и при личной встрече, которая состоялась по инициативе Никола Пашиняна. Именно его неосторожное заявление о российских комплексах "Искандер", сделанное несколько дней назад, и спровоцировало этот кризис. Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, тогда высмеял премьера, за что и был отправлен в отставку. Уволить Пашинян потребовал и его руководителя Оника Гаспаряна. Тот в ответ призвал отправить в отставку самого премьера и правительство, что Пашинян расценил как попытку госпереворота. Однако президент республики уволить начальника Генштаба отказался, назвав такой шаг антиконституционным. И своего мнения Армен Саркисян не поменял до сих пор, что сегодня подтвердила его пресс-служба. "Ещё раз подчеркиваем, что президент осуществляет свои функции только посредством полномочий, определенных Конституцией, принимает решения беспристрастно и руководствуясь исключительно национальными интересами", - говорится в заявлении.

Судя по всему, точку в этом вопросе поставит Конституционный суд Армении. Страна вновь погружается в пучину политического кризиса. Чтобы этого не допустить, от оппозиции уже звучат призывы провести досрочные парламентские выборы.

Однако этот вариант не устраивает провластную коалицию и самого Пашиняна. Оттого в стане премьера продолжают стоять на своём.

"Начальник Генштаба сделал политическое заявление, и в связи с этим не может продолжать оставаться на этом посту. Только после того, как Оник Гаспарян уйдет в отставку или президент Армен Саркисян подпишет предложение об его увольнении, мы можем начать консультации с политическими силами о проведении внеочередных парламентских выборов", - сообщил Рубен Рубинян, член правления партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".

То есть пока никакого компромиссного решения нет. Обе стороны сегодня готовятся провести в Ереване масштабные митинги. 13 лет назад, 1 марта 2008 года подобное противостояние закончилось гибелью десяти человек. В связи с этим президент Армении уже призвал людей и власти действовать в рамках закона и не допустить конфронтации.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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