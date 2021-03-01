В МИД заявили о процедурах против России в ПАСЕ

Антироссийские доклады "появляются как грибы после дождя"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы "как грибы после дождя появляются антироссийские доклады".

"Словно накапливается критическая масса, необходимая для запуска против нас совместной процедуры реагирования на нарушение уставных обязательств", - цитирует Грушко ТАСС.

Он уточнил, что делается это таким образом, чтобы исключить любую возможность российского сотрудничества с этой процедурой.

По словам замглавы МИД, большинство членов ассамблеи все же не хотят повторения кризиса 2014-2019 годов.

Ранее в ходе зимней сессии ПАСЕ украинская делегация пыталась оспорить полномочия российской группы, предложение было отвергнуто мониторинговым комитетом ассамблеи.

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