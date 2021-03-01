ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД заявили о процедурах против России в ПАСЕ

16:31
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Антироссийские доклады "появляются как грибы после дождя"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы "как грибы после дождя появляются антироссийские доклады".

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции ЕС
Европа раскололась по вопросу новых санкций против России

"Словно накапливается критическая масса, необходимая для запуска против нас совместной процедуры реагирования на нарушение уставных обязательств", - цитирует Грушко ТАСС.

Он уточнил, что делается это таким образом, чтобы исключить любую возможность российского  сотрудничества с этой процедурой.

По словам замглавы МИД, большинство членов ассамблеи все же не хотят повторения кризиса 2014-2019 годов.

Ранее в ходе зимней сессии ПАСЕ украинская делегация пыталась оспорить полномочия российской группы, предложение было отвергнуто мониторинговым комитетом ассамблеи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.