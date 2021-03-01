Саркози приговорили к реальному тюремному сроку по делу о коррупции

Это самый серьезный приговор бывшему главе государства в истории Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорён к трём годам тюрьмы. Парижский суд признал его виновным коррупции и торговле влиянием. Стороне защиты удалось перевести только часть наказания в статус "условно". Впервые в истории республики экс-глава государства должен отправиться в тюрьму. Впрочем, адвокаты Саркози, конечно, подадут апелляцию. Но в любом случае этот процесс уже стал прецедентным.

Он быстро вышел из зала суда, только кивнув в сторону толпы журналистов. Три года тюрьмы, два из которых условно. Это самый серьезный приговор бывшему главе государства в истории Франции.

Виновен в коррупции и торговле влиянием. Слушая эти слова судьи, Николя Саркози, по данным прессы, возмущенно воскликнул: "Ну, нет!"

Подозрения в адрес экс-президента Франции у прокуратуры возникли, когда шло расследование другого дела в отношении Саркози. О незаконном финансировании его предвыборной кампании французским косметическим гигантом "Л'Ореаль".

Тогда бывший глава Пятой Республики, уверяет прокуратура, через своего адвоката пытался незаконно получить материалы следствия. Предоставить их должен был судья Конституционного суда Франции Жильбер Азибер. А Саркози - в обмен на конфиденциальные документы - обещал пристроить Азибера на должность в суде Княжества Монако.

Телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом Тьерри Эрзогом на эту тему оказались в распоряжении прокуратуры, которая на основе данных прослушки возбудила уголовное дело, квалифицировав такие разговоры как факт коррупции.

"Учитывая обвинения и все предъявленные доказательства, иное решение суда было просто невозможным. Мы живем в правовом государстве. И все, независимо от должности, должны считаться с законом", - заявил адвокат Фредерик Кануан.

Саркози все обвинения отрицал. Уверяя, что никаких документов от судьи Азибера не получал, да и тот потом так и не уехал жить и работать в Монако. Так что все обвинения – это фантазии прокуроров. А прослушка его личного телефона вообще незаконна.

"По вашему, это нормально, что прослушивают мои самые интимные разговоры? Что меня держат под арестом в течение 15 часов? Намеренно меня унижая", - сказал Николя Саркози.

Сторонники бывшего президента вообще уверены, что судебное преследование инициировали, чтобы помешать возвращению Николя Саркози в большую политику. Да, бывший глава государства уже не раз говорил об официальном завершении своей карьеры. Но в отсутствии хоть какого-то кандидата у правых он вполне мог триумфально вернуться накануне президентской гонки 2022 года.

Теперь, впрочем, на этих планах точно придется поставить крест. Ближайший год бывший президент Франции проведет если не в тюрьме, то дома в электронном браслете.

К тому же, срок его заключения может увеличиться. Уже 17 марта Николя Саркози вернется в зал судебных заседаний. Для слушаний по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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