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Земфиру обвинили в плагиате обложки для нового альбома

16:46
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Пластинка певицы "Бордерлайн" вышла 26 февраля

Музыкант Лев Луганский обратил внимание на то, что обложка нового альбома певицы Земфиры "Бордерлайн" подозрительно похожа на обложку его сингла "Brdrline", вышедшего в 2019 году. Релиз новой пластинки Земфиры состоялся 26 февраля.
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Изображения действительно похожи - это перечеркнутые белые надписи на черном фоне, только у "Brdrline" надпись на английском, у "Бордерлайн" - на русском.

"Рекламная пауза", - иронично прокомментировал ситуацию Луганский.

"Бордерлайн" - первый альбом Земфиры за последние восемь лет. В нем 12 композиций.

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