Земфиру обвинили в плагиате обложки для нового альбома

Пластинка певицы "Бордерлайн" вышла 26 февраля

Музыкант Лев Луганский обратил внимание на то, что обложка нового альбома певицы Земфиры "Бордерлайн" подозрительно похожа на обложку его сингла "Brdrline", вышедшего в 2019 году. Релиз новой пластинки Земфиры состоялся 26 февраля.

Изображения действительно похожи - это перечеркнутые белые надписи на черном фоне, только у "Brdrline" надпись на английском, у "Бордерлайн" - на русском.

"Рекламная пауза", - иронично прокомментировал ситуацию Луганский.

"Бордерлайн" - первый альбом Земфиры за последние восемь лет. В нем 12 композиций.

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