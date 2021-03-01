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В Тверской области завели дело после убийства беременной лосихи

17:04
  • понедельник
  • 01 марта 2021

История вызвала общественный резонанс

В Вологодской области области браконьеры (два жителя Тверской и один - Ярославской области) расправились над беременной лосихой - история вызвала общественный резонанс, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, передает РИА "Новости".

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Ущерб государству оценивается в 400 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о незаконной охоте. Личности фигурантов установлены, их доставили для разбирательства в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что настаивает на лишении свободы браконьеров.

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