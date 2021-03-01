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Украинских дипломатов поймали с контрабандой на границе

17:20
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Они везли из Польши товары подакцизной группы

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, водитель посольства Украины в Польше и один из секретарей диппредставительства перевозили товары подакцизной группы на служебном микроавтобусе, передает "Интерфакс".

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Их сообщниками, уточнили в ГБР, были экс-сотрудник посольства c cыном и работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области.

Микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска 28 февраля. При обыске нашли и изъяли 140 тысяч долларов, 67 тысяч евро, 11,6 тысячи польских злотых, 16 килограммов золота и 8826 блоков сигарет. Уточняется, что себестоимость табачных изделий составляет около 1,5 миллиона гривен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношении дипломатов будет проведено дисциплинарное расследование.

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