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Депутат МГД Щитов: Перенаправление транзитных грузопотоков оздоровило транспортную ситуацию в Москве

18:06
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Эксперимент, стартовавший 20 февраля, оказался удачным

Перенаправление транзитных грузопотоков оздоровило транспортную ситуацию в Москве. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По словам парламентария, до последнего времени в Московской области не было кольцевых и рокадных магистралей с достаточной пропускной способностью, чтобы перенаправить туда поток транзитных большегрузов.

"Такая магистраль - ЦКАД, реконструированная и частично проложенная по новому маршруту "бетонка" А107 - появляется сейчас: уже введены в строй важнейшие ее участки. Именно это дало возможность опробовать режим ограничения въезда грузовиков на МКАД", - сказал депутат (цитата по АГН "Москва").

Эксперимент, стартовавший 20 февраля, оказался удачным: протяженность заторов на МКАД сократилась, по данным Дептранса, на 40%, а количество грузовиков на кольцевой - на 15%.

"Это дало основания для продления ограничений", - отметил Щитов.

Он также подчеркнул, что оформить пропуск для въезда на МКАД, если пункт назначения груза находится внутри города, можно через портал госуслуг города Москвы.

"Отмечу также, что в дневное время для выезда на МКАД большегрузам свыше 12 тонн уже давно требовалось разрешение: система грузовых пропусков на МКАД работает с 2011 года, а внутри города — еще дольше. Введенные правила, таким образом, не приносят в жизнь водителей и перевозчиков каких-то принципиально новых действий и не слишком усложняют работу", - заключил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что перевод транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн со МКАДа на Центральную кольцевую и альтернативные трассы будет действовать до февраля следующего года.

Собянин отметил, что решение об ограничении полностью себя оправдало. Теперь на МКАД могут выезжать только большегрузы с пропусками. Мэр не исключил, что подобная система станет постоянной. Он подчеркнул, что кольцевая в последнее время работала на пределе пропускной способности. А по аварийности вышла на первое место среди всех магистралей мегаполиса. В середине февраля, когда на столицу обрушился сильнейший снегопад, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение. Стоит отметить, что в минувшие выходные, после введения ограничений - впервые за последние десятилетия на МКАДе не произошло ни одной аварии с участием грузовиков.

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