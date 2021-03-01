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Сенатор Святенко: "Московское долголетие" является важной частью социальной инфраструктуры столицы

17:45
  • понедельник
  • 01 марта 2021

В марте проекту исполняется три года

За три года существования проект "Московское долголетие" стал важной частью социальной инфраструктуры города, отметила в беседе с информагетством "Москва" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор федерального партпроекта "Единой России" "Старшее поколение" в Москве Инна Святенко.

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Она подчеркнула, что повышение продолжительности и качества жизни старшего поколения является важной общенациональной целью. По словам сенатора, у россиян старшего возраста должны быть возможности для активного долголетия.

"Созданная за три года в рамках "Московского долголетия" система познавательных, развлекательных, социализирующих, развивающих мероприятий для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет стала важной частью социальной инфраструктуры Москвы", - отметила Святенко, добавив, что проект превратился не просто в развлечение, но необходимую меру заботы о здоровье для москвичей старшего возраста.

В любом возрасте жизнь человека может быть активной, продолжила председатель комитета Совфеда, здесь также надо учитывать, что на ближайшее десятилетие одна из стратегических целей России - повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 80 и более лет.

За время существования проекта в нем поучаствовали уже около 380 тысяч человек. Им предлагаются множество интересных активностей - изучение иностранных языков, танцы, сценические выступления. В весенний период пандемии занятия были прекращены, и эта пауза лишь подчеркнула, насколько важен этот элемент социализации для многих участников.

"Поэтому работа "Московского долголетия" возобновилась, как только это стало возможным, а во время осенних-зимних ограничений занятия не прекратились, а лишь перешли в онлайн-формат", - рассказала Святенко.

Присоединиться к "Московскому долголетию" можно в любой момент дистанционно, напомнила сенатор, обратившись в территориальные центры социального обслуживания. или оставив на городском портале заявку.

В марте "Московскому долголетию" исполняется три года. Всего за это время провели почти 18 миллионов занятий.

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