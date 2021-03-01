Минэкономразвития предложило новые сроки переписи населения

Дату уже несколько раз переносили

Согласно опубликованному на портале проектов нормативных актов документу от Министерства экономического развития России, провести Всероссийскую перепись населения предлагается в период с 23 августа по 30 сентября, а не в апреле, как предполагалось ранее.

"Также [предусматривается] установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях", - сказано в пояснительной записке.

Дату уже несколько раз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В октябре прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах, но потом была приостановлена.

Предполагается, что окончательные итоги станут известны в 2023 году,

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