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Минэкономразвития предложило новые сроки переписи населения

17:59
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Дату уже несколько раз переносили

Согласно опубликованному на портале проектов нормативных актов документу от Министерства экономического развития России, провести Всероссийскую перепись населения предлагается в период с 23 августа по 30 сентября, а не в апреле, как предполагалось ранее.
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"Также [предусматривается] установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях", - сказано в пояснительной записке.

Дату уже несколько раз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В октябре прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах, но потом была приостановлена.

Предполагается, что окончательные итоги станут известны в 2023 году,

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