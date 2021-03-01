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Названы сроки "финального" похолодания этой весной

18:27
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Ожидается оно в апреле

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РБК, что в этом году март в России будет в среднем на 1-3 градуса теплее многолетних значений.

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Вместе с тем синоптик уточнил, что в период с 5 по 10 марта ожидается мощное арктическое вторжение, в результате которого столбики термометров опустятся ниже минус 10 градусов.

Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, уточнил Тишковец, произойдет в последнюю декаду первого весеннего месяца.

Что касается температуры в апреле, то она будет выше многолетних значений на 2,5-3,5 градуса, в период с 5 по 10 апреля произойдет "финальное" похолодание.

Что касается мая, то в этом месяце среднемесячная температура воздуха будет на 1-2,5 градуса выше обычного, осадки - в пределах нормы.

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