Пашинян попросил прощения за все свои ошибки

А также назвал свое главное достижение

В ходе митинга на площади Республики в Ереване перед своими сторонниками выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает РИА "Новости", глава кабмина попросил у соотечественников прощения за ошибки.

"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки", - сказал политик, пообещав извлечь из этих ошибок уроки.

Также премьер высказался и о своем главном достижении - по его словам, таковым стало установление власти народа.

"Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого", - подчеркнул Пашинян.

Ранее в Ереване разгорелся политический кризис - Пашинян отправил в отставку замначальника генштаба Армении, после этого ВС страны потребовали отставки самого премьера и всего правительства. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"