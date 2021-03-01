ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян попросил прощения за все свои ошибки

18:33
  • понедельник
  • 01 марта 2021

А также назвал свое главное достижение

В ходе митинга на площади Республики в Ереване перед своими сторонниками выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает РИА "Новости", глава кабмина попросил у соотечественников прощения за ошибки.

Противники Пашиняна предложили провести досрочные выборы
Пашинян признал, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки", - сказал политик, пообещав извлечь из этих ошибок уроки.

Также премьер высказался и о своем главном достижении - по его словам, таковым стало установление власти народа.

"Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого", - подчеркнул Пашинян.

Ранее в Ереване разгорелся политический кризис - Пашинян отправил в отставку замначальника генштаба Армении, после этого ВС страны потребовали отставки самого премьера и всего правительства. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.