Вдова Табакова показала любимое архивное фото режиссера

Марина Зудина напомнила о важной дате

Актриса Марина Зудина опубликовала в соцсети свой любимый архивный снимок покойного мужа, режиссера Олега Табакова.

"Эта фотография из моих любимых! Сегодня, пожалуй, самый значительный Праздник в жизни Олега Павловича! День Рождения его театра! 1 марта 1987 года состоялось официальное открытие знаменитой Табакерки!" – подписала фотографию в инстаграме вдова Табакова.

Режиссер на снимке позирует на фоне театрального постера. Он улыбается в камеру. Подписчики Зудиной в комментариях поблагодарили актрису за напоминание о важном событии.

- Это настоящий мастер! Его вклад в театральное дело в России сложно переоценить! - Как не хватает Олега Павловича - его улыбки и его смеха! - Я помню открытие "Табакерки"! В тот год это было самое грандиозное событие в Москве.

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков умер в 2018 году. Актер скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

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