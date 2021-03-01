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Перечень специальностей в колледжах хотят сократить вдвое

19:00
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Об этом сообщили в Минпросвещения

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил в интервью "Российской газете", что ведомство планирует обновить перечень профессий и специальностей в колледжах.

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"Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - сказал замминистра.

Многие программы, отметил Глушко, будут трансформированы или объединены, некоторые при этом переведут на уровень профессионального обучения.

В качестве примера Глушко отметил, что три действующие профессии - "Арматурщик", "Мастер общестроительных работ" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" - соберут в одну.

По словам замглавы Минпросвещения, по отдельным программам сократятся сроки обучения.

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