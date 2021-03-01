Перечень специальностей в колледжах хотят сократить вдвое

Об этом сообщили в Минпросвещения
Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил в интервью "Российской газете", что ведомство планирует обновить перечень профессий и специальностей в колледжах.
"Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - сказал замминистра.
Многие программы, отметил Глушко, будут трансформированы или объединены, некоторые при этом переведут на уровень профессионального обучения.
В качестве примера Глушко отметил, что три действующие профессии - "Арматурщик", "Мастер общестроительных работ" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" - соберут в одну.
По словам замглавы Минпросвещения, по отдельным программам сократятся сроки обучения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"