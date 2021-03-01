ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян решил внести поправки в конституцию Армении

19:10
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Возможен переход к новой форме правления

В ходе митинга на площади Республики в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в октябре этого года намерен инициировать конституционные поправки для перехода страны к новой форме правления.

Противники Пашиняна предложили провести досрочные выборы
Пашинян признал, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

"И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", - цитирует слова политика ТАСС.

На том же митинге Пашинян попросил у сторонников прощения за все ошибки, допущенные им и кабинетом министров. Вместе с тем своим главным достижением на посту премьера он назвал "установление власти народа".

Ранее Пашинян отправил в отставку замначальника генштаба Армении, после чего в стране разгорелся политический кризис - ВС потребовали отставки самого премьера и всего правительства. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.