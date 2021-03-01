Пашинян решил внести поправки в конституцию Армении

Возможен переход к новой форме правления

В ходе митинга на площади Республики в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в октябре этого года намерен инициировать конституционные поправки для перехода страны к новой форме правления.

"И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", - цитирует слова политика ТАСС.

На том же митинге Пашинян попросил у сторонников прощения за все ошибки, допущенные им и кабинетом министров. Вместе с тем своим главным достижением на посту премьера он назвал "установление власти народа".

Ранее Пашинян отправил в отставку замначальника генштаба Армении, после чего в стране разгорелся политический кризис - ВС потребовали отставки самого премьера и всего правительства. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

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