Петр Толстой: У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы

В СЕ не поддерживают темы, которые Россия предлагала в качестве объединительных

У России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы (СЕ). Об этом заявил зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой.

По его словам, в СЕ не поддерживают темы, которые Россия предлагала в качестве объединительных – это социальные проблемы, здравоохранение и вопросы искусственного интеллекта.

"От нас только требуют. Я не вижу объединительной повестки перспективе ближайших 10 лет. И это связано не только с тем, что большинство стран Совета Европы – члены НАТО, а с тем, что мы сами не донца осознаём интересы нашей страны во внешней политике", – заявил Толстой в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация" в Совфеде.

Участники круглого стола также акцентировали внимание на недопустимости превращения ЕСПЧ в институт политического давления и осудили использование двойных стандартов, когда на площадках Совета Европы поднимаются вопросы защиты любых народов, кроме России, передает АГН "Москва".

Ранее Толстой заявлял о возможности запуска Советом Европы в отношении России трехстороннего механизма, позволяющего вывести страну из организации в связи с отказом российских властей исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

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