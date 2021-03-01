Госсекретарь Сан-Марино поблагодарил Россию за поставку "Спутника V"

Лука Беккари и Сергей Лавров провели телефонный разговор

В понедельник состоялся телефонный разговор между государственным секретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Лука Беккари поблагодарил российское руководство за то, что по просьбе Сан-Марино в краткие сроки удалось решить вопрос о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V"", - сообщили в МИД.

Благодаря этим поставкам, отметили в ведомстве, вакцинация наиболее уязвимых групп сан-маринского населения начнется своевременно.

Лавров и Беккари также выразили удовлетворение качеством дружественных отношений между Россией и Сан-Марино, подтвердив настрой на продолжение их развития. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили график двусторонних контактов и перспективы развития связей двух стран в рамках международных форматов.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы ее клинического исследования. Эффективность препарата оценили в 91,6%.

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