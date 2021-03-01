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ВОЗ: вторая волна пандемии не закончилась

19:46
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Хотя и идет на спад

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире "России-24" оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в мире.

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"Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад", - заявила представитель ВОЗ.

Она также добавила, что в некоторых странах при этом наблюдается подъем заболеваемости, так что необходимо продолжать соблюдать профилактические меры.

В феврале Вуйнович сообщила, что в настоящий момент достаточного коллективного иммунитета еще нет, в связи с чем возможна третья волна COVID-19. Все будет зависеть, подчеркнула она, от поведения людей.

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