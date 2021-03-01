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В ВОЗ призвали не позволять коронавирусу мутировать

20:07
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Для этого надо строго соблюдать меры безопасности

В эфире телеканала "Россия 24" выступила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович - по ее словам, у населения многих стран все еще нет достаточного иммунитета к коронавирусной инфекции, в связи чем необходимо продолжать соблюдать меры безопасности.

ВОЗ: вторая волна пандемии не закончилась
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Как подчеркнула представитель ВОЗ, следует соблюдать социальную дистанцию и носить маски, ведь вирус мутирует, переходя от человека к человеку.

"Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", - отметила Вуйнович.

Она также заявила, что вторая волна пандемии хоть и идет на спад, но все же пока не закончилась.

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