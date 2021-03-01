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На Украине прервали госфинансирование партии "Слуга народа"

20:17
  • понедельник
  • 01 марта 2021

В частности, представителей пропрезидентской политсилы заподозрили в подделке документов

Украинскую партию "Слуга народа" лишили государственного финансирования после того, как Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло в отчетах политической силы нарушения, которые могут стать причиной для возбуждения уголовных дел.

В частности, представителей пропрезидентской "Слуги народа" заподозрили в нарушении порядка финансирования избирательной кампании, подделке документов, а также в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, передает РИА Новости.

"Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете, финансирование будет возобновлено", - заявил председатель партии Александр Корниенко.

Ранее эксперт Владимир Жарихин назвал причины провала президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" на Украине.

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