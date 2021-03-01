США могут ввести санкции против России уже на этой неделе

Вашингтон продолжает подозревать Москву в хакерских атаках

Как сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, уже на этой неделе Соединенные Штаты могут ввести против России санкции из-за якобы имевших место хакерских атак и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Собеседники канала уточнили, что происходить введение новых ограничительных мер будет в координации с Европейским союзом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ответят на "недружественные шаги" со стороны Москвы в течение нескольких недель.

Россия отрицает свою причастность к хакерским атакам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти обвинения голословны и являются "продолжением слепой русофобии".

Навальному заменили условный срок на реальный за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Страны Запада назвали решение суда "неприемлемым" и призвали освободить оппозиционера. Москва же называет неприемлемым вмешательство из-за рубежа в дела суверенного государства.

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