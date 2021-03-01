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Вторая страна Евросоюза зарегистрировала "Спутник V"

20:41
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Ранее препарат одобрила Венгрия

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в Словакии, передает ТАСС. Это вторая вслед за Венгрией страна Евросоюза, разрешившая у себя применение препарата, не дожидаясь оценки европейского регулятора.

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Первая партия вакцины в Словакию уже поступила. Туда прибыл самолет ВВС республики C-27J Spartan с партией медикаментов на борту.

Как отметил премьер-министр Игор Матович, в Словакии каждый час умирают в среднем четыре пациента с COVID-19, так что нет времени ожидать регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных препаратов.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. К настоящему моменту она одобрена для применения в 39-ти странах.

В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы ее клинического исследования. Эффективность препарата оценили в 91,6%.

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