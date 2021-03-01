США выделят Украине новый пакет военной помощи

Речь идет о 125 миллионах долларов

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что новая американская администрация приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи.

"Сегодня министерство объявляет о новом пакете в объеме 125 миллионов долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - цитирует Кирби ТАСС.

По словам спикера американского министерства обороны, пакет будет включать в себя "подготовку, оснащение и инструктаж".

Это необходимо, заметил Кирби, чтобы помочь Киеву "улучшить оперативную совместимость с НАТО" и "сохранить территориальную целостность страны".

США планирует продолжать передавать Украине в том числе летальные вооружения, заключил Кирби, что объясняется "российской агрессией".

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