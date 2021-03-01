Искусственный интеллект впервые написал пьесу

Ученые лишь иногда поправляли логические ошибки

Система искусственного интеллекта GPT-2 (разработана компанией Илона Маска OpenAI) под руководством исследователей создала пьесу, пишет Sciencemag.

GPT-2 генерирует текст, фильтруя доступную в интернете информацию. Прежде технологию уже использовали для написания стихов и рассказов.

Исследователи в качестве подсказки ввели в программу два предложения диалога. Затем ИИ уже самостоятельно генерировал до 1000 слов дополнительного текста. Иногда ученые вмешивались в происходящее, исправляя фактические или логические ошибки.

Как рассказал эксперт Колумбийского университета Чад ДеЧан, в действительности программа не знает значения предложений, а просто соединяет слова, которые уместны рядом друг с другом.

В итоге нетронутым оказалось 90% окончательного сценария.

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