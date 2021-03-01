Как в Москве ликвидируют последствия резкого потепления

Синоптики предупреждают, что мартовская погода в столице будет нестабильной

В Москву пришла весна, а с ней - типичная мартовская погода и температурные качели. Несмотря на резкое потепление, в Москве снег растаял не весь, и коммунальщики активно продолжают убирать город. Сейчас основной упор сделан на крыши. С них убирают снег и наледь. Чистят также тротуары, на которых утром образуется гололёд. Сотрудники Мосводоканала переведены на круглосуточный режим работы. Чтобы предотвратить подтопления, они проверяют и расчищают все водостоки.

Эта зима запомнится москвичам, как минимум, своими температурными рекордами. В середине февраля буквально за пару дней на столицу обрушилась месячная норма осадков. Спустя неделю из-за резкого скачка температуры все эти снежные массы начали усиленно таять. И вот весну коммунальщики встречают во всеоружии. Работать приходится круглосуточно.

В ход идут разные инструменты. Самое популярное орудие борцов за чистые улицы - конечно, лопата. Сугробов в столице, несомненно, стало меньше, но полностью распрощаться с щедрыми подарками небесной канцелярии двухнедельной давности пока не удаётся. Основные транспортные артерии убраны, во дворах уже нет снежных заносов. Теперь все силы брошены на крыши - их чистить намного сложнее. Столичные снегоплавильные машины работают на полную мощность.

Помочь коммунальщикам явно стремится и природа - в Москве уже несколько дней дневная температура уверенно перешагивает отметку в ноль градусов. В конце февраля жители столицы наблюдали половодье. Тогда сотрудники "Мосводостока" перешли на круглосуточный режим работы. Чистят водоприёмные решётки и проверяют, не скопилась ли вода в низинах. Только так можно оперативно устранять скопления талых вод. Из-за резкого потепления городским службам сложнее контролировать и состояние тротуаров. Их обрабатывают специальной мелкогравийной крошкой. А поскольку по ночам столбики термометров до сих пор опускаются до отрицательных значений, бороться коммунальщикам приходится и с наледью, которая сковывает подтаявшие лужи.

"Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

В ближайшие несколько дней за руль лучше не садится - это рекомендация ЦОДД. Предпочтительнее пользоваться городским общественным транспортом. Если уж без личного автомобиля никак не обойтись, то стоит быть внимательнее.

"Центр организации дорожного движения напоминает водителям, что при плохих погодных условиях необходимо быть предельно внимательным за рулём, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Избегать резких манёвров и помнить о более длинном пути торможения", - сообщил Анатолий Прохоров, главный специалист ГКУ ЦОДД.

Синоптики предупреждают: мартовская погода в столице будет нестабильной, а значит, ещё преподнесёт сюрпризы. Не исключены и температурные качели, и резкие скачки давления.

Александра Сергомасова, Дина Самохина, Станислав Козловский. "ТВ Центр".

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