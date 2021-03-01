Член ОП Кирьянов назвал Twitter угрозой национальному суверенитету

Социальной сети грозят штрафы до 13,5 миллиарда рублей

Социальной сети Twitter грозят штрафы до 13,5 миллиарда рублей за публикацию информации, признанной запрещенной в России. В Роскомнадзоре подчеркивают, что по закону, вступившему в силу с 1 февраля, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.

Однако Twitter злостно нарушает российское законодательство, игнорируя требования ведомства. Как сообщается на сайте надзорного органа, с 2017 года общее число отказов в удалении запрещенной информации насчитывает более 2 миллионов 800 тысяч случаев. Речь идет о материалах, в которых содержится информация о способах совершения самоубийства, порнографических изображениях несовершеннолетних, а также информации о способах изготовления и использования наркотиков.

Общественная палата России назвала соцсеть лидером в распространении запрещенной информации, передает "ТВ Центр".

"Совершенно необходимо, чтобы каждая социальная сеть, каждая крупная транснациональная IT-корпорация имели юридическое лицо в России. Чтобы эти компании соблюдали российское законодательство, чтобы у нас не было постоянной тревоги о том, что, на самом деле, приходит в Twitter или в других социальных сетях к нашим детям, как вербуются, на самом деле, молодые ребята в террористические организации. Мы не можем допустить такого в России, нам это не просто не нужно, это угроза национальному суверенитету, национальной безопасности страны", - сказал член Общественной палаты России Артем Кирьянов.

В Общественной палате подчеркивают, что речи о закрытии или блокировке соцсети не идет, но за нарушение законодательства нашей страны, безусловно, надо отвечать. Публикуя запрещённый контент, соцсеть выступает площадкой по продвижению рекламы нелегальных азартных игр, продаже наркотиков, алкоголя и другой деструктивной информации.

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