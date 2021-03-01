Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока - 2"

Это вмешательство в европейский суверенитет

Правительство Германии ответило на депутатский запрос по поводу газопровода "Северный поток - 2". Как сказано в документе, власти ФРГ считают американские санкции против проекта вмешательством в европейский суверенитет.

"Федеральное правительство отвергает эти санкции как вмешательство в европейский суверенитет", - отмечено в тексте, который цитирует РИА "Новости".

Там также указано, что немецкое правительство планирует обсудить с Соединенными Штатами вопрос отмены санкций против газопровода, как только "все компетентные лица с американской стороны будут утверждены Сенатом".

Ранее власти Германии признали, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северного потока - 2" невозможно. Страна не сможет в один момент отказаться от угля, атомной энергии и газа, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

"Северный поток - 2" предполагает проведение двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Из 2460 километров газопровода удалось проложить уже 2300. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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