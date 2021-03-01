Названо число переболевших COVID-19 в российской армии

За сутки инфекцию выявили у 50 человек

Согласно данным Министерства обороны, на которые ссылается "Интерфакс", коронавирусной инфекцией в российских Вооруженных силах переболели 30927 человек. Из них 4400 - представители гражданского персонала.

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 50 военнослужащих, выздоровели 69 человек.

В конце ноября прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что привьют от коронавируса привьют более 400000 военнослужащих.

Применяют в войсках разработанный в центре имени Гамалеи препарат "Спутник V". В его испытаниях участвовали в том числе военные.

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