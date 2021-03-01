В США назвали условие возвращения в ядерную сделку

Иран должен начать исполнять свои обязательства в рамках сделки

США могут вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий в случае, если Иран будет исполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы ищем возможности, чтобы побудить иранцев вернуться к соблюдению СВПД. Если они примут такое решение, мы готовы также вновь присоединиться к плану действий", - сказала она (цитата по РИА Новости).

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году. В 2019 году Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.

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