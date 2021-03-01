Кабмин предложил не наказывать врачей за случайную утерю наркотиков

Дополнить предлагается статью 228.2 Уголовного кодекса

В понедельник правительство России внесло в Государственную думу законопроект, избавляющий от наказания медицинских работников за нарушение правил оборота наркотических средств по неосторожности, а также - если произошедшее не принесло вреда. Об этом пишет ТАСС.

Дополнить предлагается статью 228.2 Уголовного кодекса. Уточняется, что факт утраты должен быть зафиксирован специальной комиссией в установленном Минздравом по согласованию с МВД порядке.

Сейчас по данной статье максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Внесенная инициатива направлена "на гуманизацию уголовного законодательства".

Согласно приведенной авторами проекта статистике, за период с 2016 года по июнь 2019-го по статье 228.2 возбуждено 79 уголовных дел, из них 29 в отношении медицинских работников.

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