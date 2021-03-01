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Украинский депутат назвал русский язык "восточно-украинским"

22:53
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Геннадий Гуфман не смог выступить на заседании, используя украинский язык

Украинский депутат, первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман заговорил на "восточно-украинском" языке во время заседания.

Сначала депутат поздоровался с коллегами по-украински, после чего попросил разрешения продолжить выступление на "восточно-украинском", подразумевая русский язык.

Во время своего выступления Гуфман призвал депутатов решать хозяйственные вопросы, а не делать политические заявления, пишет Газета.Ru.

Гуфман представляет в областной думе партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы политсовета оппозиционной партии Виктора Медведчука и его жены.

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