Украинский депутат назвал русский язык "восточно-украинским"

Геннадий Гуфман не смог выступить на заседании, используя украинский язык
Украинский депутат, первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман заговорил на "восточно-украинском" языке во время заседания.
Сначала депутат поздоровался с коллегами по-украински, после чего попросил разрешения продолжить выступление на "восточно-украинском", подразумевая русский язык.
Во время своего выступления Гуфман призвал депутатов решать хозяйственные вопросы, а не делать политические заявления, пишет Газета.Ru.
Гуфман представляет в областной думе партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы политсовета оппозиционной партии Виктора Медведчука и его жены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"