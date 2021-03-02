"Суд в смартфоне": Зеленский придумал, как искоренить коррупцию

Президент Украины решил "диджитализировать" страну

Президент Украины предложил перенести судебную систему в виртуальный формат: "По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне". Процедуры перенести в онлайн, процесс ускорится, коррупция сойдет нет, злоупотреблений не станет. Примерно так пояснил.

Цифровая Фемида - смелый шаг в виртуальное европейское будущее. Неоцифрованная украинская действительность вызывает ощущение грусти не только у рядовых граждан, но и у президента. Загнать всю страну в смартфон его давняя идея. Если в реальности не получается построить стабильную идеальную Украину, давайте ее диджитализируем, всё станет красиво и легко, нет коррупции, войны, бешеного роста тарифов для населения и Минских соглашений.

Постойте, где-то мы уже слышали про цифровые суды. Ну конечно! Вот откуда идея! Ещё в прошлом году главный реформатор всего на свете Михаил Саакашвили успел вбросить эту идею, ещё до того, как снова сбежал поднимать и реформировать родную Грузию. Ещё тогда население положительно откликнулось на смелую инициативу, поддержав и развив идеи Михаила Николозовича.

Свою идею Саакашвили продвигал с пеной у рта не только в формате видеопрезентаций, но и в ходе ток-шоу - обещал мгновенное искоренение коррупции, как только суды перейдут в цифровой формат.

Учитывая производительность нынешних смартфонов, идея здравая. Столько персонажей на Украине суда просят, а до них просто руки не доходят. Вот свежие кандидаты: сотрудники украинского посольства в Варшаве попытались ввезти в Польшу золото, валюту и контрабандные сигареты в большом количестве. Были задержаны на границе со всем добром. До суда дело не дошло.

Украинский министр иностранных дел Кулеба сообщил о наказании для контрабандистов - отозваны из заграничной командировки. Видимо, для сегодняшней Украины нет строже кары, чем отозвать своих граждан из Европы. В которую столько лет пытается прорваться вся страна.

Может быть, на Украине скоро и приговоры будут рассылать в виде СМС. Это только пока там всё в действительности не так, как на самом деле.

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