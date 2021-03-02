ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделки вместо войн: эксперт оценил итоги президентства Трампа

08:30
  • вторник
  • 02 марта 2021

При Трампе не была развязана ни одна новая военная кампания, отметил Сергей Судаков

Чего удалось достичь во внешней и внутренней политике бывшему президенту? Что предлагает Джо Байден в противовес курсу республиканца Трампа? И как характеризует новую администрацию намерение пересмотреть отношения с важнейшим стратегическим партнёром на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Во время Трампа не была развязана ни одна новая военная кампания, не происходила эскалация вооруженных конфликтов. Да, были проблемы с отдельными эпизодами. Да, были ракетные обстрелы. Трамп всегда понимал, что не войны делают Америку великой. Америку делают великой классические инструменты дипломатии, которые он называл персональными договоренностями или сделками", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.