Сделки вместо войн: эксперт оценил итоги президентства Трампа

При Трампе не была развязана ни одна новая военная кампания, отметил Сергей Судаков

Чего удалось достичь во внешней и внутренней политике бывшему президенту? Что предлагает Джо Байден в противовес курсу республиканца Трампа? И как характеризует новую администрацию намерение пересмотреть отношения с важнейшим стратегическим партнёром на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Во время Трампа не была развязана ни одна новая военная кампания, не происходила эскалация вооруженных конфликтов. Да, были проблемы с отдельными эпизодами. Да, были ракетные обстрелы. Трамп всегда понимал, что не войны делают Америку великой. Америку делают великой классические инструменты дипломатии, которые он называл персональными договоренностями или сделками", - рассказал он.

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