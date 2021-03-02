ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

08:18
  • вторник
  • 02 марта 2021

Погибла женщина

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Пламя было видно за километры: подробности пожара в Одинцове

Около полуночи в двухэтажном здании населенного пункта Дергино сработала сигнализация. Оперативно прибывшие на место спасатели менее чем через час потушили очаг возгорания в комнате на первом этаже. Однако троим постояльцам интерната потребовалась медицинская помощь. Сейчас они в больнице.

"Из горящего здания были эвакуированы 54 человека, пять их них звеньями ГДЗС. Всего к тушению пожара привлекалось 12 единиц техники, 37 человек личного состава", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.