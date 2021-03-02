В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

Погибла женщина

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Около полуночи в двухэтажном здании населенного пункта Дергино сработала сигнализация. Оперативно прибывшие на место спасатели менее чем через час потушили очаг возгорания в комнате на первом этаже. Однако троим постояльцам интерната потребовалась медицинская помощь. Сейчас они в больнице.

"Из горящего здания были эвакуированы 54 человека, пять их них звеньями ГДЗС. Всего к тушению пожара привлекалось 12 единиц техники, 37 человек личного состава", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

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