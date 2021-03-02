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Лавины и паводки: в регионах готовятся к разгулу стихии

08:22
  • вторник
  • 02 марта 2021

В столице возможен гололед

На Камчатке объявлена повышенная опасность схода снежных лавин и штормовое предупреждение. В ближайшее время там ожидают мощный циклон, передает "ТВ Центр".

А в Алтайском крае, где бушует сильный снежный шторм, остаются закрытыми для движения несколько участков трасс. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим. За сутки в Барнауле выпала месячная норма осадков. Порывы ветра в регионе достигали 20 метров в секунду. Экипажи ГИБДД и спасатели помогли выбраться из снежного плена нескольким автовладельцам.

Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за гололеда в столичном регионе. К осторожности  призывают водителей и пешеходов. А в Подмосковье военные уже готовятся к паводкам. Для защиты населенных пунктов от возможных подтоплений саперы Западного военного округа взрывают лед на реках. Сформированы более 10 подрывных команд.

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