В лагере живут беженцы из разных регионов страны

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Эс-Сувейда. Сотрудники Центра по примирению доставили продуктовые наборы в местную деревню и лагерь беженцев, где нашли приют около 300 человек из разных регионов Арабской Республики.

В самой маленькой горной провинции Сирии российские гуманитарные конвои ждут всегда. Обстановка в Сувейде в целом спокойная, хотя в отдельных поселках еще остаются вооруженные группировки. Но они не конфликтуют с официальными властями и не исключено, что согласятся на примирение. Тем не менее, кинолог на всякий случай заранее проверяет территорию. Ничего подозрительного не нашли. Что, впрочем, не удивительно. Беженцы сами внимательно следят за тем, чтобы в городке, где они обосновались с семьями, старики, женщины и дети чувствовали себя в безопасности.

"Сирийское правительство последовательно, при поддержке ЦПВС Российской Федерации оказывают помощь гуманитарную беженцам, которые проживают в данном лагере. Это делается на регулярной основе, то есть раз в полтора месяца мы сюда прибываем и помогаем тем жителям, которые пока не могут вернуться в места постоянного проживания, пережить тяжелые времена", - говорит замначальника ЦПВС Вячеслав Сытник.

До войны в лагере отдыхали сирийские школьники. Азза Кауф вспоминает, что работали кружки, спортивные секции. Сегодня у директора другие заботы. Надо помочь найти беженцам работу, их детям - учителей в школу.

"Тут у нас люди из разных провинций. Говорят даже на разных диалектах. У каждого свои обычаи, традиции. Но все живем очень дружно", - рассказывает директор.

Свой дом Абу Салим не видел уже несколько лет. Когда бывает время, рассказывает детям о родных краях на севере страны. В доме Абу Салима давно живут другие люди.

"Я фермер. До войны хорошо зарабатывал. Пока не пришли боевики из так называемых "Сирийских демократических сил" и американцы. Неподалёку от нас они обнаружили нефтяное месторождение. И теперь в моем доме живут люди из нефтяной компании", - рассказывает Абу Салим.

Лагерь "Рсас" выгодно отличается от других в Сирии. У людей есть временное жилье. Возможность как то трудоустроиться. Пусть даже на сезон сельхозработ. Но каждый мечтает только об одном - поскорее вернуться домой.

Когда это произойдет, не знает никто. Даже сами американцы, захватившие вместе с домами беженцев нефтеносные районы. Более того, к добыче углеводородов готовы присоединиться и британские корпорации. Кто же в этой ситуации вспомнит сотню обездоленных фермеров. Когда можно безнаказанно грабить не то что их дома, а целую страну.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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