Горбачеву – 90 лет: какую роль сыграл президент СССР в истории страны

Свой внешнеполитический курс политик называл "новым мышлением"

2 марта отмечает юбилей первый и единственный президент СССР. Михаилу Горбачеву исполняется 90. Перестройка, гласность, окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана, договор СНВ и распад СССР - он оказал огромное влияние на развитие как нашей страны, так и других государств.

На Западе его называют "Другом Горби", а в 90-м вручили Нобелевскую премию мира. В нашей стране ему благодарны за свободу, но обвиняют в том, что в нужный момент не проявил политическую, а скорее даже человеческую волю. Впрочем, последнего генсека страна встретила с невероятным восторгом!

"А надежды были с ним связаны невероятные! Вы даже себе представить не можете! Молодые люди себе представить не могут, какой это был контраст", - рассказал журналист Леонид Млечин.

Все потому, что сам и не без трудностей прошел путь от комбайнера. В 1949-м Горбачёв даже получил Орден Трудового красного знамени. Рядом почти полвека была жена Раиса Максимовна. Этими отношениями восхищались в Советском Союзе и за его пределами, куда первая леди неизменно сопровождала супруга. Казалось, с приходом Горбачёва к власти повеяло долгожданной свободой. В 88-м перестали глушить иностранные радиостанции. Двумя годами ранее из ссылки в Горьком вернули академика Андрея Сахарова. Освободили около 300 других политзаключённых. А вот быстро, как бы сейчас сказали, переформатировать экономику не удалось.

Взять хотя бы антиалкогольную компанию 1985-го. Союзный бюджет недополучил 37 миллиардов рублей. Зато смертность снизилась, а рождаемость и продолжительность жизни увеличились. Пить, кстати, уверяют эксперты, стали больше, чем до введения ограничений. Да и как не поднять бокальчик шампанского за новогодним праздничным столом.

Такого не было ни до, ни после Горбачёва. В 86-ом Ленинград и Бостон связал знаменитый телемост. Оказалось, за океаном живут такие же люди с похожими проблемами.

Сам Горбачёв называл свой внешнеполитический курс "новым мышлением". И западные лидеры к нему по-настоящему хорошо относились и искреннее дружили. Взять хотя бы британскую "Железную леди", с которой Горбачёв общался, даже когда уже оба ушли из большой политики. Были еще Рональд Рейган, с которым в 1987-м Горбачев от лица СССР подписал Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Знаменитое "СССР готов больше не считать США своим противником" Горбачёв произнёс, общаясь с Джорджем Бушем - старшим.

В общем, Горбачев изо всех сил протягивал руку дружбы всем, кто прятал камень за пазухой, точнее, даже камни, которые бросали в нужный момент и в самое больное место. Горбачёв в Форосе. На московских улицах танки, а по телевизору - "Лебединое озеро".

"Союз это - драма моя. Как я думаю и драма всего содружества. За моей спиной шло предательство, за моей спиной все делалось", - заявил Горбачев.

Увы, но как раз эту "слабость" многие Горбачёву до сих пор не могут простить. Со временем он отошел от дел, пишет книги, выступает с лекциями и даже снялся в рекламе пиццы.

Как сам пояснил – очень нужны были деньги. Ведь после развала СССР у Горбачёва почти ничего не осталось. Пожалуй, это главное доказательство искренности кремлевского мечтателя, который верил в мир во все мире, дружбу со всеми и действительно хотел сделать лучше ту страну, которой, увы, уже нет.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"