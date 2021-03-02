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США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

08:30
  • вторник
  • 02 марта 2021

Число заболевших в мире достигло 114 миллионов

По данным ВОЗ, в мире впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Причина - ослабление карантинных мер и общая расслабленность - люди перестают носить маски, отмечает "ТВ Центр".
В ВОЗ призвали не позволять коронавирусу мутировать

Число заболевших на планете превысило 114 миллионов. Самые высокие показатели в Чехии. Жителям страны запрещено покидать свои районы. На улицах дежурит полиция и военные. Всех работодателей обязали тестировать сотрудников на ковид.

Режим чрезвычайного положения ввела накануне Финляндия. Локдаун коснулся передвижения населения. Через неделю власти могут закрыть рестораны и кафе.

Тем временем США заявляют, что не будут делиться своей вакциной. Зато Россия продолжает поставлять "Спутник V" в другие страны. Накануне первая партия прибыла в Словакию.

Это вторая после Венгрии страна ЕС, где наш препарат зарегистрирован, не дожидаясь одобрения европейского регулятора. Всего "Спутник V" разрешили использовать уже 39 государств.

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