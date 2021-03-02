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Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток-2"

08:23
  • вторник
  • 02 марта 2021

Дефицита топлива на Украине власти не допустят

Дефицита газа на Украине после запуска "Северного потока-2" не будет, заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Он заверил, что Киев подготовился к пуску российского газопровода, проложенного в обход украинской территории.
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В интервью изданию "Украинская неделя" Коболев заявил, что у Украины есть баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене. Все это – за счет наличия подземных газохранилищ, а также "интеграции в газотранспортную систему Европы". В то же время, глава "Нафтогаза" признал: с запуском "Северного потока-2" Украина потеряет не только доходы от транзита, но и некий "компонент безопасности".

Тем временем власти Германии выступили резко против санкций, введенных Соединенными Штатами против "Северного потока-2". Правительство ФРГ намерено обсудить этот вопрос с новой американской администрацией. Санкции против проекта в Берлине расценивают "как вмешательство в европейский суверенитет".

В Германии признают, что дело не только в независимой политике. Как неоднократно было заявлено, проект коммерческий – и в случае остановки строительства Берлин ждут иски о возмещении ущерба. Как заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, страна не может "одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа" - такой переход займет десятилетие.

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