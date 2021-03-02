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Матвиенко сделала заявление о судьбе доллара в России

08:42
  • вторник
  • 02 марта 2021

В стране давно началась политика дедолларизации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доллар США не выйдет из обращения в России и никуда не исчезнет, однако следует снизить зависимость экономики от этой валюты.

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"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в течение нескольких последних лет и Центробанк, и правительство по поручению президента проводят политику дедолларизации, которая проходит открыто и очевидно.

По словам председателя Совфеда, золотвалютные резервы России стали гораздо меньше зависеть от доллара, а также за последние десять лет в 30 раз сократились вложения Москвы в государственные обязательства США.

"То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", - заверила Матвиенко.

Она добавила, что подобная работа будет продолжаться и в дальнейшем, передает РИА Новости.

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