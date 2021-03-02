У россиян прибавилось свободных денег

Люди стали не тратить, а откладывать средства

В январе этого года индекс "свободных денег" у россиян вырос на 82% в сравнении с декабрем прошлого года, показал опрос, проведенный холдингом "Ромир". При этом зафиксированный рост ИДС стал максимальным за всю историю наблюдений.

Отмечается, что на росте показателя сказалось и снижение расходов россиян после предновогоднего ажиотажа. Кроме того, в этом году эффект был усилен снизившимися из-за коронавирусных ограничений возможностями трат на новогодних праздниках.

Отмечается, что чаще всего минимальные траты россиян приходятся на январь, а больше всего денег тратится в августе, сентябре и декабре. При этом индекс "свободных денег" рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги, передают "Известия".

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