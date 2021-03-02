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Матвиенко высказалась об индексации пенсий

08:49
  • вторник
  • 02 марта 2021

Кабмин ищет источники финансирования

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в "новом бюджетном цикле", заявила Валентина Матвиенко. Как отметила председатель Совета Федерации, кабинет министров ищет источники бюджетного финансирования.
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"Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", - сказала спикер Совфеда в интервью РИА Новости.

Матвиенко признала, что не может назвать точных сроков начала индексации – но, скорее всего, это произойдет в новом бюджетном цикле. Спикер Совфеда заверила, что вопрос на контроле у сенаторов. А правительство решает проблему финансирования, чтобы такая индексация проводилась ежегодно.

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