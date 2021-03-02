Матвиенко высказалась об индексации пенсий

Кабмин ищет источники финансирования

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в "новом бюджетном цикле", заявила Валентина Матвиенко. Как отметила председатель Совета Федерации, кабинет министров ищет источники бюджетного финансирования.

"Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", - сказала спикер Совфеда в интервью РИА Новости.

Матвиенко признала, что не может назвать точных сроков начала индексации – но, скорее всего, это произойдет в новом бюджетном цикле. Спикер Совфеда заверила, что вопрос на контроле у сенаторов. А правительство решает проблему финансирования, чтобы такая индексация проводилась ежегодно.

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