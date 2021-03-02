"Папа так плакал": Сергей Сафронов впервые рассказал о тяжелой болезни

Иллюзионист поздно узнал о страшном недуге

Иллюзионист Сергей Сафронов признался, что столкнулся с серьезным заболеванием. По словам артиста, первые симптомы появились несколько месяцев назад, но он не стал рассказывать про них.

Артист рассказал, что ему потребовалось хирургическое вмешательство, после которого у него на шее остался шрам.

"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", - заявил иллюзионист.

Он отметил, что известие о внезапно появившемся недуге поразило его близких. "Помню, как папа позвонил. Он так плакал", - сказал Сафронов.

Артист добавил, что ни один из экстрасенсов, с которыми он работает, не смог предвидеть подобные проблемы со здоровьем. Обнаружить проблему удалось уже после того, как стали проявляться симптомы, из-за этого Сергей потерял драгоценное время.

Диагноз Сафронов пока не раскрыл.

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