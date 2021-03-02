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Сергунина: объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в девять раз

09:21
  • вторник
  • 02 марта 2021

Компании получили больше миллиарда рублей

Объем финансовой поддержки технологического бизнеса в столице в прошлом году увеличился в девять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, в 2020 году в Москве появилось шесть новых субсидий и была запущена программа льготного кредитования. Технологические компании получили поддержку в размере почти 1,2 миллиарда рублей.

Они смогут компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

Активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК).

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