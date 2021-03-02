Москвичей предупредили о резком усилении ветра

В столице действует желтый уровень погодной опасности

Второй день весны принес неприятные сюрпризы сразу нескольким регионам России. На Камчатке ждут мощного удара стихии - спасатели переведены в режим повышенной готовности. А Алтайский край борется с последствиями мощного снегопада.

С помощью сотрудников МЧС застрявшие на трассах Алтайского края автомобилисты высвобождают из снежного плена свой транспорт. Сильный шторм, бушевавший почти сутки, обрушил на регион месячную норму осадков. В самый пик непогоды сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать движение на нескольких магистралях, в том числе и федеральных. Некоторые участки дорог по-прежнему остаются закрытыми, сообщает "ТВ Центр".

А к берегам Камчатки подходит циклон. В горных районах спасатели готовятся к сходу лавин. Туристов просят воздержаться от посещения некоторых склонов в ближайшие дни.

В Подмосковье уже готовятся к паводкам. Затор высотой в несколько метров образовался на реке недалеко от Наро-Фоминска. Для того, чтобы расчистить русло с помощью точечных подрывов, у саперов Западного военного округа ушло порядка 200 килограммов взрывчатки.

Для проведения дальнейших противопаводковых мероприятий в регионе этой весной сформированы более 10 подрывных команд.

А в столице действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, порывы ветра к вечеру могут достигать 20 метров в секунду. Вероятна гололедица. К осторожности призывают водителей и пешеходов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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