Коронавирус в России: в регионах продолжается массовая вакцинация

Когда сформируется коллективный иммунитет?

Как заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова, в нашей стране уровень коллективного иммунитета к инфекции, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу. В регионах открывают всё больше прививочных пунктов.

Пока дочь играет в детском уголке, Анна Беликова ставит прививку от коронавирусной инфекции. Молодая мама говорит: при походе в торговый центр такая возможность стала неожиданностью, приятной и удобной.

"Так как я работаю с детьми в сфере образования, получается, много контактирую, решила обезопасить себя. В поликлинику - это уже сложнее. Надо время подбирать, надо записываться", - рассказала Анна Беликова.

В администрации Прокопьевска, что в Кемеровской области, заверили: с вакцинацией и в поликлиниках города никаких проблем нет, прививочный кабинет в ТРЦ – скорее, дополнительная популяризация процедуры.

На улице – 30-градусный мороз, а в чуме, установленном на трассе, которая ведет в город Надым, играют дети, на костре готовят обед. Этот мобильный прививочный пункт власти Ямало-Ненецкого автономного округа организовали для тундровиков - коренных народов севера, которые занимаются оленеводством.

Сегодня ставят первый компонент вакцины. Повторная прививка - через 21 день. В департаменте здравоохранения округа говорят, что как раз успеют к тому моменту, когда в конце марта тундровики отправятся на летние северные стойбища, попасть куда будет намного сложнее. Тем временем "Спутник V" получает признание во все большем числе стран мира. Сейчас их уже 39.

Накануне вечером первую партию российской вакцины доставили в Словакию. Эта страна приняла решение использовать ее, не дожидаясь регистрации препарата Евросоюзом.

"Я уверен, что Россия будет придерживаться установленного графика поставок, а значит, мы сможем ускорить процесс вакцинации в стране в ближайшие месяцы на 40 процентов", - сообщил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Вопрос для Словакии более чем актуальный. Ведь в стране с населением 5,5 миллионов человек ежедневно 2000 заболевших Ковид-19. Ранее использовать "Спутник V" до регистрации в ЕС решила Венгрия.

В США общее число случаев Ковид-19 приближается к 29 миллионам человек. Более 500 тысяч умерли. И перелом, как заявляют специалисты, пока не наступил. Президент Байден ранее обещал, что в первые 100 дней его работы ежедневно будут прививать по миллиону человек. Однако практически сразу стало ясно, что это невыполнимая задача. Вакцин не хватает. Люди, даже записавшись, ждут неделями. В Белом доме подтвердили: делиться имеющимися запасами препарата США ни с кем не намерены.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"