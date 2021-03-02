США предоставят Украине военную помощь

Однако Киев должен выполнить ряд условий

Реформы не для народа, а ради американских денег. Украина заручилась финансовой поддержкой США на укрепление своей армии. Правда, чтобы получить значительную часть средств, Киеву как обычно придется выполнить ряд условий Вашингтона. Причем за океаном не скрывают - главным героем в этой истории для Америки остается не Украина, а Россия.

Обещанного три года ждать не пришлось. Месяц назад госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Киев – при президенте Байдене Вашингтон продолжит щедрые финансовые вливания в украинскую армию. Радары контрбатарейной борьбы, тактическое оборудование и программы спутниковой поддержки на 250 миллионов долларов ВСУ уже получили. Второй транш на 150 миллионов переведут при условии прогресса по военным реформам на Украине.

"Пакет будет включать в себя два вооруженных патрульных катера Mark IV, которые помогут Украине защитить свои территориальные воды. Это действие подтверждает приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее американская сторона уже передала украинцам 8 патрульных катеров. А вот переносной противотанковой системы "Джэвелин" - такую поставляли при президенте Порошенко – в новом "подарочном армейском наборе" нет. И в этом тоже можно увидеть определенную логику. Комплекс оборонительный – необходимости отражать атаки в украинском Генштабе, похоже, не видят. К тому же, на линии соприкосновения уже давно не было сообщений о столкновениях с участием бронетехники. Таким образом, Пентагон помогает укреплять другие слабые места ВСУ – за последние семь лет на военные нужды Вашингтон перевел больше 4 миллиардов долларов.

"Это очень серьезный вклад Соединенных Штатов Америки в поддержание вооруженных сил Украины. И фактически спонсирование украинской военной кампании на востоке страны", - отметил директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Помощь Пентагона ВСУ на днях детально разобрал Джон Хербст - бывший посол США на Украине. В его статье в издании The National Interest говорится довольно понятно: Вашингтон активизирует и ужесточает противостояние Москве по всем фронтам. А вот переживаний по поводу судьбы Украины в этой геополитической игре у автора нет.

В России не раз подчеркивали – подобная политика может только усугубить тлеющий конфликт в Донбассе. Отправку оружия на Украину критиковали и в Европе. Бывший председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер называл это крайне рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"