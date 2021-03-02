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Сицилийский вулкан Этна начал извергать камни (видео)

11:51
  • вторник
  • 02 марта 2021

Вулкан проснулся две недели назад

На Сицилии новое извержение вулкана Этна. За последние сутки он засыпал пеплом и камнями сразу несколько населённых пунктов.
Извержение вулкана Этна нарушило авиасообщение

Именно так выглядит каменный дождь, засыпавший пеплом и фрагментами горных пород населённые пункты возле сицилийского вулкана Этна. Коммунальные службы работают в режиме стихийного бедствия. Многие жители не вышли на работу – вооружённые мётлами расчищают почерневшие улицы, убирают пепел с крыш домов и автомобилей. А кратер вулкана продолжает клубиться дальше. Облака дыма поднимаются почти на километр, сообщает "ТВ Центр".

Самый высокий вулкан Европы проснулся две недели назад и регулярно выбрасывает фонтаны лавы и так называемых лапилли - застывшие фрагменты горных пород. В аэропорту Катании уже несколько раз приостанавливали авиасообщение. Затруднено движение на дорогах.

По словам учёных, активность Этны возрастает. Но печальная судьба Помпей соседним городам пока не угрожает. Однако вулканический пепел, застывая, превращается в цемент, и вполне способен разрушать крыши домов. А ещё при вдыхании скапливается в бронхах. Поэтому избавиться от осадков стараются как можно скорее. Но есть и хорошая новость: тот же самый вулканический пепел – прекрасное удобрение. Как говорят итальянцы, особенно для виноградников.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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